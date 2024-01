Prescrizione: concluso esame Camera articoli riforma, atteso voto finale

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – L'Aula della Camera ha terminato l'esame degli articoli delle proposte di legge che modificano la prescrizione, intervenendo sulle più recenti riforme. In particolare il testo prevede un'ulteriore autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna, stabilendo che il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo non superiore a due anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado e per un tempo non superiore a un anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado.

Il periodo di sospensione è comunque computato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di impugnazione, proscioglimento dell'imputato o di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di accertamento di nullità. Viene quindi abrogato l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno, quindi si passerà al voto finale sul provvedimento, che se approvato dovrà poi passare al Senato.