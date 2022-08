Belo Horizonte, 17 ago. (askanews) – Lula ha lanciato ufficialmente la sua campagna per le elezioni presidenziali di ottobre in Brasile scegliendo Belo Horizonte per il primo comizio pubblico. Favorito nei sondaggi, Luiz Inacio Lula da Silva, 76 anni, ha detto che è il momento di fronteggiare il fascismo con la democrazia.