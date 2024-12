Previsioni meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre il sole in Italia

L'arrivo dell'anticiclone sull'Italia riporta il bel tempo nello Stivale. Non è da escludere, però, in alcune zone, anche qualche rovescio

Secondo quanto raccontato dagli esperti del meteo, nella settimana prima di Natale, il sole tornerà a fare capolino sull’Italia. Questa nuova ondata di bel tempo, che durerà sulla maggioranza dello Stivale almeno fino alla giornata di mercoledì, è dovuta all’azone dell’Anticiclone delle Azzorre. Attenzione, però, da giovedì 19 dicembre, le cose cambieranno nuovamente.

Meteo, che tempo farà nella settimna prma di Natale? Le previsioni

Le previsioni meteo della settimana dal 16 al 22 dicembre descrivono quello che accadrà nei prossimi gorni sul nostro Paese, a partire da oggi. Nella prima metà della settimana, secondo quanto si apprende, ci sarà bel tempo da nord a sud con temperature diffusamente in aumento. Questo nuovo rialzo delle temperature, in parte inaspettato, è dovuto all’azione dell’anticiclone delle Azzorre. Ma non tutta la settimana in cui siamo appena entrati sarà all’insegna della mitezza.

Previsioni meteo, calo delle temperature da giovedì

Già dalla giornata di giovedì 19 dicembre, infatti, le cose dal punto di vista meteorologico in Italia cambieranno. L’aria fredda in arrivo con una perturbazione atlantica causerà numerosi rovesci su tante regioni dello Stivale e riporterà la neve anche in bassa quota e in zone collinari (sugli Appennini). Marche, Lazio e Umbria saranno investite dalle piogge, mentre sulle Alpi nevicherà anche sotto i 1000 metri.