Prime immagini della serie tratta dal videogame “The last of us”

Milano, 26 set. (askanews) – Prime immagini di “The last of us”, la serie tratta dal videogioco di Naughty dog per Playstation dal successo mondiale che andrà in onda su Sky nel 2023.

Vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna Pedro Pascal Joel sopravvissuto che deve portare fuori dalla zona di quarantena Ellie, una 14enne interpretata da Bella Ramsey.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi.

The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.