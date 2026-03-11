Home > Video > Procaccini (Fdi): "Per noi ecologia è cura del Creato' Procaccini (Fdi): "Per noi ecologia è cura del Creato' Intervista all’eurodeputato e responsabile Ambiente di Fratelli d’Italia[embed width="600" height="400"]https://www.youtube.com/watch?v=Txuo4Qp9tNE[/embed]... di Adnkronos Pubblicato il 11 Marzo 2026 alle 16:01 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Intervista all’eurodeputato e responsabile Ambiente di Fratelli d’Italia [embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=Txuo4Qp9tNE[/embed]