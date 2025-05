Il gup del Tribunale di Crotone si pronuncia sull'ammissione delle parti civili nel processo per il naufragio che ha causato 94 morti.

Il naufragio del caicco Summer Love e le sue conseguenze

Il naufragio del caicco Summer Love, avvenuto a Steccato di Cutro, ha segnato una delle più tragiche tragedie marittime degli ultimi anni, con la morte di 94 persone, tra cui 35 minori. Questo evento ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza in mare, ma anche sull’efficacia dei soccorsi.

La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un’inchiesta per chiarire le responsabilità e le eventuali negligenze da parte delle autorità competenti.

Le richieste di parte civile e il ruolo della Regione Calabria

Il gup del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, è atteso per comunicare l’ammissione delle richieste di parte civile nel processo. Tra le 113 richieste presentate, molte provengono da familiari delle vittime e superstiti, ma anche da associazioni e partiti politici. La Regione Calabria, inizialmente parte civile, ha ritirato la propria richiesta, specificando di voler costituirsi solo contro gli scafisti. Questo ritiro ha suscitato interrogativi sulla posizione della Regione e sul suo impegno nella tutela dei diritti delle vittime.

Le accuse contro i militari coinvolti

Il processo vede coinvolti sei militari delle forze dell’ordine, accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Le indagini hanno evidenziato una serie di negligenze nelle operazioni di soccorso, sollevando dubbi sulla prontezza e sull’efficacia delle risposte fornite. Gli avvocati degli imputati hanno sollevato eccezioni per chiedere l’estromissione di alcune associazioni dalle parti civili, sostenendo che non avrebbero un interesse diretto nella vicenda. Tuttavia, le parti civili hanno ribattuto citando sentenze che riconoscono il loro diritto a partecipare al processo.

Le associazioni e il loro ruolo nel processo

Numerose associazioni, tra cui Arci, Codacons, Emergency e Sea Watch, hanno chiesto di costituirsi parte civile. Queste organizzazioni non governative svolgono un ruolo cruciale nel monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani in mare, e la loro partecipazione al processo potrebbe contribuire a garantire una maggiore trasparenza e giustizia per le vittime. La questione delle parentele è stata sollevata, con richieste di verifica da parte degli avvocati degli imputati, ma le parti civili hanno sostenuto che spetta al giudice decidere sulla legittimità delle richieste.