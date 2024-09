Progetto per stabilimenti balneari è pronto, ma è probabile un posticipo nel Consiglio dei Ministri.

La proposta riguardante la regolamentazione delle concessioni beach club è già stata preparata, tuttavia i partiti politici al potere richiedono un dialogo supplementare con l’Unione Europea per esaminare la possibilità di nuove licitazioni che potrebbero essere promosse dai comuni prima del 2027. Di conseguenza, è possibile un’ulteriore posticipazione dell’analisi della misura in Consiglio dei Ministri. La riunione si terrà nel pomeriggio, ma nel programma non è prevista la presenza del decreto anti-infractions, dove dovrebbe essere inclusa la clausola relativa ai beach club. La proposta stabilisce che le gare per le concessioni saranno a giugno 2027, estendendo quelle attuali fino al 30 settembre 2027. Nonostante ciò, i comuni hanno la facoltà di indire delle licitazioni anche durante questo periodo di transizione, come in alcuni casi è già stato fatto.