Progetto per un arco di trionfo da 76 metri a Washington: cosa c'è da sapere

Il presidente Donald Trump ha depositato i piani per un arco di trionfo alto 250 piedi (circa 76 metri) vicino al Lincoln Memorial, dando il via a una nuova battaglia politica e giudiziaria

Il 11/04/2026 l’amministrazione del presidente Donald Trump ha formalmente presentato alla Commissione per le belle arti i progetti per un imponente arco di trionfo destinato a sorgere all’estremità dell’Arlington Memorial Bridge, lungo il Potomac. La proposta, illustrata anche tramite immagini ufficiali e diffusa su Truth Social, prevede una struttura alta 250 piedi (circa 76 metri) e intende essere un simbolo visibile della presidenza: un intervento che mescola ambizione estetica e volontà politica.

Nel messaggio pubblicato online il presidente ha definito l’opera come una «meravigliosa aggiunta» all’area della capitale e ha collegato il progetto alla celebrazione del 250mo anniversario degli Stati Uniti, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la propria eredità. I disegni, attribuiti allo studio Harrison Design, mostrano elementi figurativi in cima alla struttura e scritte che richiamano principi nazionali, un mix che ha subito diviso opinioni pubbliche e istituzionali.

Caratteristiche del progetto e simbolismo

Le tavole presentate contengono dettagli formali: l’elemento principale è un arco alto 250 piedi, coronato da due aquile e da una figura alata dorata spesso descritta come una versione di Lady Liberty. Ai lati della facciata compaiono le iscrizioni “One Nation Under God” e “Liberty and Justice for All“, che secondo i proponenti intendono sottolineare valori condivisi. L’ubicazione proposta, di fronte al Lincoln Memorial e vicino al confine con la Virginia, è centrale nel paesaggio visivo del National Mall e per questo suscettibile di forti ripercussioni sul patrimonio di memoria collettiva.

Proporzioni e collocazione

Altezza e posizione sono al centro della discussione: un archetipo di 76 metri rivoluzionerebbe la percezione visiva della zona lungo il fiume, modificando le linee prospettiche tra il Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington. Gli sviluppatori sostengono che la collocazione sia pensata per massimizzare l’impatto simbolico e turistico; i critici, invece, evidenziano il rischio di compromettere viste storiche e percorsi visivi protetti.

Il contesto politico e i precedenti interventi

Il progetto dell’arco non è un caso isolato: s’inserisce in una più ampia campagna dell’amministrazione per rimodellare spazi e simboli istituzionali, che comprende interventi alla Casa Bianca come dorature e modifiche dei giardini, oltre al piano per un Giardino nazionale degli eroi americani con 250 statue. Tra i provvedimenti più contestati vi è stata la demolizione dell’ala est della Casa Bianca lo scorso autunno per effettuare i lavori alla nuova sala da ballo, un episodio che ha generato procedimenti giudiziari e accuse politiche sulle modalità di finanziamento.

Legami con eventi recenti

Durante una cena di raccolta fondi in ottobre il presidente aveva già esibito modellini dell’arco, anticipando l’idea della figura in sommità come simbolo di libertà. Quella presentazione faceva parte di una strategia più ampia di raccolta fondi e promozione di progetti simbolici, inclusa la sala da ballo valutata in milioni di dollari, i cui lavori sono stati sospesi da un giudice federale in attesa di una decisione sul ruolo del Congresso e sulle donazioni estere coinvolte.

Impugnazioni legali e opposizioni

La proposta ha incontrato subito resistenze: un gruppo di veterani della guerra del Vietnam ha avviato un’azione legale sostenendo che la costruzione richiederebbe una autorizzazione del Congresso e che l’arco ostruirebbe la vista tra il Lincoln Memorial e il cimitero di Arlington. Parallelamente, i democratici hanno criticato la gestione dei finanziamenti per opere correlate, portando a un ordine giudiziario che ha momentaneamente bloccato alcuni lavori, decisione poi impugnata dall’amministrazione.

Ruolo delle istituzioni nel processo di approvazione

La presentazione dei disegni alla Commissione per le belle arti apre una fase istruttoria: l’organo federale esaminerà il progetto nella riunione programmata la prossima settimana. Da notare che il presidente ha nominato all’interno della commissione figure a lui vicine, elemento che alimenta dubbi sull’indipendenza del processo decisionale e che è parte integrante delle critiche politiche e legali in corso.

In sintesi, la proposta di un arco alto 250 piedi a Washington rappresenta una combinazione di scelta estetica, calcolo politico e rischio istituzionale. Nei prossimi passaggi formali alla commissione e nei tribunali si deciderà non solo il destino dell’opera ma anche i limiti del potere esecutivo nel trasformare lo spazio pubblico e la memoria collettiva.