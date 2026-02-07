Andrea Pucci è co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 la sua presenza è stata ufficializzata da Carlo Conti nei giorni scorsi inscenando la gag di una telefonata e il comico sarà quindi presente sul palco del Teatro Ariston nella serata di giovedì alietandola con battute e gag che lo hanno reso celebre. Gesto che però non è piaciuto ad una parte politica.

Carlo Conti e la scelta di Pucci per Sanremo 2026

Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci sarà sul palco dell’Ariston per la serata di giovedì dove sarà co-conduttore al suo fianco.

La scelta di Conti è stata fatta per garantire al pubblico che guarderà la kermesse canora attimi di gioia e spensieratezza con le battute che conosciamo.

Decisione che collima con quanto visto nei festival precedenti dove è stato dato ampio spazio alla comicità e alla satira politica, dove Pucci è uno dei più apprezzati comici italiani.

Il PD non ci sta: chieste spiegazioni alla Rai

La scelta annunciata ha subito fatto parlare e tra le prime forze politiche ad annunciare il proprio dissenso sulla decisione presa dal presentatore toscano vi è stato il Partito Democratico.

In particolare il partito politco fa riferimento al passato recente di Pucci, dichiaratamente di destra che ha osato offendere prima Tommaso Zorzi perché omossessuale e poi criticare Elly Schlein per il suo aspetto.

Come riportato da Biccy.it Pucci si è scusato a gennaio dello scorso anno per la battuta su Zorzi ed invece ha annunciato che rifarebbe la battuta su Elly Schlein. Si è difeso svelando che la satira spesso è esasperazione ma non è per forza il pensiero di qualcuno.

A stupire è stata la decisione di Carlo Conti che solitamente non mischia spettacolo e politica nei suoi programmi. Certamente avrà fatto le sue valutazioni, non resta quindi che attendere la serata in cui Pucci sarà protagonista per smentire i critici.