Sanremo 2026, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, si annuncia come un’edizione ricca di ospiti legati alla grande fiction italiana e a ricorrenze simboliche della tv. Tra conferme ufficiali e attese ancora da sciogliere, il Festival inizia a svelare i primi nomi che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Can Yaman come co-conduttore

Dal mito avventuroso di Mompracem alle luci del Teatro Ariston: Can Yaman sarà tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo il grande riscontro ottenuto con Sandokan, la serie evento trasmessa su Rai1 in quattro appuntamenti in prima serata, l’attore turco torna al centro dell’attenzione televisiva italiana.

Nella fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, Yaman ha interpretato l’iconica “Tigre della Malesia”, affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez. L’indiscrezione, inizialmente diffusa da Adnkronos, ha trovato conferma direttamente dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti social, in un modo inaspettato e simpatico.

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Can Yaman come co-conduttore: cosa farà sul palco

L’invito a Can Yaman assume un valore simbolico particolare: il 2026 segna infatti i 50 anni dalla messa in onda del primo Sandokan, lo storico sceneggiato Rai del 1976 diretto da Sergio Sollima e interpretato da Kabir Bedi, considerato uno dei grandi cult della televisione italiana. La sua presenza a Sanremo rappresenta anche il primo ritorno televisivo di rilievo dopo le notizie arrivate dalla Turchia a inizio gennaio, quando l’attore era stato fermato durante una vasta operazione di polizia e poi rilasciato, smentendo pubblicamente qualsiasi coinvolgimento illecito.

Intanto, mentre Carlo Conti inizia a delineare il cast del suo secondo Sanremo consecutivo — con nomi già confermati come Laura Pausini e Achille Lauro — restano in sospeso altre presenze illustri. In attesa di altre conferme ufficiali, il Festival prende forma tra celebrazioni, ritorni iconici e una lunga scia di anticipazioni destinate a crescere nei prossimi mesi.