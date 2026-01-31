Sanremo 2026 entra nel vivo: Carlo Conti, ospite al TG1, ha svelato finalmente i duetti che animeranno la prossima edizione del Festival. Tra conferme e sorprese, gli appassionati della kermesse possono già immaginare i momenti più attesi sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: gli annunci di Carlo Conti su conduttori, ospiti e DopoFestival

La 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston, si prepara con un cast di conduttori e ospiti di primo piano.

Il direttore artistico Carlo Conti guiderà tutte e cinque le serate insieme alla co‑conduttrice fissa Laura Pausini, confermata come partner di conduzione in prima serata su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2.

Per la seconda serata, mercoledì 25 febbraio, è stato annunciato un ruolo speciale da co‑conduttore per Achille Lauro, che affiancherà Conti e Pausini sul palco dell’Ariston in una veste inedita rispetto alle sue precedenti partecipazioni come artista.

Tra gli ospiti confermati figura Max Pezzali, super ospite fisso del Festival, che porterà ogni sera performance e momenti musicali dal palco “Party Boat” ancorato al porto di Sanremo.

Anche il DopoFestival vedrà un cast ricco e variegato: a condurlo sarà Nicola Savino, affiancato da tre co‑conduttori, Aurora Leone dei The Jackal, Enrico Cremonesi e il comico Federico Basso, che commenteranno le esibizioni e analizzeranno l’andamento delle gare con un tono leggero e divertente.

Sanremo 2026: i duetti ufficiali annunciati da Carlo Conti al TG1

Oggi, sabato 31 gennaio, Carlo Conti è tornato al Tg1 per svelare i duetti di Sanremo 2026. Ecco tutti gli artisti protagonisti della serata di venerdì 27 febbraio.

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

con – Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

con – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

con – Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

con – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour

con – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

con – Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

con – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

con – I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

con – Mi sei scoppiato dentro al cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

con – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

con – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

con – The riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

con – Baila morena Sayf con Alex Britti & Mario Biondi – Hit the road Jack

con – Besame mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

