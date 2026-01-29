Il Teatro Ariston si prepara a ospitare un ritorno speciale: un artista dal percorso eclettico e dalle partecipazioni memorabili al Festival di Sanremo tornerà nell’edizione 2026 in una veste del tutto nuova, portando con sé un mix di musica, cultura e spettacolo. L’annuncio del secondo co-conduttore di Carlo Conti al Tg1 stasera, giovedì 29 gennaio.

Laura Pausini: la voce internazionale sul palco di Sanremo 2026

Confermata come co-conduttrice per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini porta sul palco dell’Ariston la sua esperienza e il suo prestigio internazionale. Cantante tra le più amate in Italia e all’estero, capace di attraversare generi musicali diversi con eleganza e intensità, Pausini non è solo una madrina d’eccezione, ma un punto di riferimento per il pubblico e per gli artisti. La sua presenza garantisce un equilibrio perfetto tra spettacolo, professionalità e quel tocco di emozione che ha sempre caratterizzato le edizioni in cui è stata protagonista.

Sanremo 2026: Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Achille Lauro torna al Teatro Ariston in un ruolo inedito, dopo le indimenticabili partecipazioni in gara del 2019 con Rolls Royce, del 2020 con Me ne frego, del 2022 con Domenica e del 2025 con Incoscienti giovani. Nel frattempo, aveva calcato il palco come super ospite nel 2021 e come ospite speciale nel 2023. Artista eclettico, capace di reinventarsi attraverso generi musicali, linguaggi culturali e immaginari sempre nuovi, Lauro ha costruito una carriera straordinaria, conquistando 40 dischi di platino, 12 d’oro e sette album in studio. Ogni sua apparizione al Festival si è trasformata in un evento culturale e musicale di forte impatto, consolidando il suo percorso artistico unico e la capacità di coinvolgere pubblici diversi.

Manca meno di un mese all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il 24 febbraio, e la macchina organizzativa è già in pieno movimento. Carlo Conti, confermando la tradizione di rivelare le novità tramite il Tg1 delle 20, ha annunciato ufficialmente che Achille Lauro affiancherà la conduzione della seconda serata del 25 febbraio. Sul palco, il cantante sarà al fianco di Conti e della co-conduttrice Laura Pausini, già confermata per tutte le cinque serate, mentre Max Pezzali sarà il super ospite dell’edizione.

Interrogato sulla possibilità di esibirsi, Lauro ha mantenuto il mistero: “Io sono solo un umile conduttore, vedremo”, lasciando aperta ogni eventualità.