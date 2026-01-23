Cresce l’attesa per le star che illumineranno il palco del Festival di Sanremo 2026. L’edizione del prossimo febbraio promette sorprese e momenti emozionanti, con ospiti speciali pronti a rendere unico lo spettacolo. Ecco le ultime voci su chi potrebbe salire sul palco come superospite.

Sanremo 2026: continuano i preparativi per lo show

Carlo

Conti sta lavorando intensamente alla costruzione dello spettacolo e alla definizione degli artisti che affiancheranno lui e la co-conduttrice Laura Pausini. Come riportato dall’Adnkronos, ogni serata vedrà la presenza di ospiti provenienti da ambiti diversi: musica, comicità, sport e televisione.

Lunedì 26 gennaio sarà svelata alla stampa l’anteprima dei 30 brani in gara, mentre il resto della line-up si completerà progressivamente.

“Potrebbe essere lui”. Sanremo 2026, colpo di scena sul superospite: la clamorosa indiscrezione

Il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, potrebbe accogliere nuovamente Tiziano Ferro tra i suoi superospiti. Secondo quanto riportato da Adnkronos, questa sarebbe una delle piste su cui sta lavorando Carlo Conti. Il cantante di Latina, reduce dall’uscita del suo ultimo album Sono un grande del 24 ottobre, tornerebbe così sul palco dell’Ariston a sei anni di distanza dalla sua partecipazione come ospite fisso dell’edizione 2020, guidata da Amadeus.

Accanto a lui, nel toto-superospiti, circolano anche i nomi di Eros Ramazzotti, che quest’anno celebra i 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu”, e dei Pooh, protagonisti di 60 anni di carriera.