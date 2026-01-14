Il Festival di Sanremo 2026 è già al centro dei sogni e delle speculazioni degli appassionati, tra curiosità sugli ospiti internazionali e scelte artistiche. Tra le voci più suggestive circolate, quella di una possibile partecipazione di Madonna ha acceso l’immaginazione dei fan, ma la realtà, come chiarito dal direttore artistico Carlo Conti, è molto diversa.

Il Festival di Sanremo 2026 secondo Carlo Conti

Alla vigilia della sua quinta edizione alla guida del Festival, Conti ha condiviso al Festival alla Scuola di giornalismo di Perugia il dietro le quinte della sua esperienza. La preparazione, racconta, è incessante: “È una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente“.

Nonostante la tensione che circonda l’evento, lui vive le serate della gara come un momento di svago: “Per me è un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni“.

Sul fronte della conduzione, Conti ha spiegato anche la scelta di affiancare Laura Pausini: “Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me. Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente“.

Infine, la sua soddisfazione più grande: “Finito il festival, salgo in macchina e accendo la radio, dove trasmettono le canzoni di Sanremo“.

Sanremo 2026, indiscrezioni su Madonna: Carlo Conti mette fine ai rumors

L’ipotesi di vedere Madonna sul palco del prossimo Festival di Sanremo, suggestiva ma poco realistica, ha subito trovato un netto freno. A spegnere gli entusiasmi è stato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, intervenuto alla Scuola di giornalismo di Perugia.

Secondo il conduttore, le voci che circolavano non hanno alcun fondamento: “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo – ha spiegato agli studenti del master – si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada“.