Fervono i preparativi per Sanremo 2025 e si comincia a parlare di quelli che potrebbero essere i super ospiti dell’edizione capitanata da Carlo Conti.

Lady Gaga all’Ariston

Il giornalista Luca Dondoni, nell’ultima puntata de La Volta Buona, ha svelato il nome di una grandissima pop star internazionale che potrebbe essere ospite a Sanremo: Lady Gaga. Il nome della cantante è stato fatto spesso in questi ultimi anni, insieme a quello di artisti come Beyoncé o Madonna. Ma per Dondoni questa volta è diverso. Afferma il giornalista: “Nel febbraio del 2025 sarebbe in uscita l’album LG7 e sta per Lady Gaga e Lady Gaga la promozione la farà anche in Europa. Carlo Conti la porterà al teatro Ariston? Ecco con questa cosa vi saluto. Sì, so bene che il suo nome è uscito anche in passato più volte. Ma in questo caso posso dirvi che Carlo vuole star straniere e io vi anticipo che Lady Gaga sarà in promozione proprio in quel periodo in Europa e quindi uno più uno”.

La preparazione del festival

In queste ultime settimane Carlo Conti è impegnato nella scelta dei brani dei Big che saranno in gara. Lunedì 2 dicembre il conduttore svelerà il cast completo e solo dopo quella data scopriremo chi saranno i super ospiti. Quindi ci sarà da attendere ancora un po’ prima di sapere se effettivamente Lady Gaga sarà presente.