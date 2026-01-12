Carlo Conti ha finalmente rivelato la co-conduttrice di Sanremo 2026. L’annuncio, fatto al TG1, svela chi lo affiancherà sul palco e promette un’edizione ricca di musica, spettacolo e sorprese. Con questa rivelazione prende ufficialmente il via il conto alla rovescia per il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo.

Max Pezzali: il super ospite confermato di Sanremo 2026

La scorsa settimana Carlo Conti aveva annunciato al TG1 il primo super ospite del Festival di Sanremo 2026, suscitando grande entusiasmo tra i fan della kermesse.

Carlo Conti ha espresso grande entusiasmo per la notizia, sottolineando il successo delle canzoni della scorsa edizione: “Sono molto contento di questa notizia, di questo grande successo delle canzoni della scorsa edizione e spero che quest’anno possano, i nuovi protagonisti, ripetere questo grande successo”.

Riferendosi alla tradizionale nave che ogni anno getta l’ancora davanti a Sanremo, il conduttore ha spiegato le novità di quest’anno: “Di solito si alternavano vari protagonisti in questo palco sul mare, davanti a Sanremo, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa, ogni sera, con la sua musica, la sua energia e la sua allegria farà festa: è Max Pezzali“.

Il cantautore sarà presente per tutte le serate del Festival, animando il palco galleggiante con la sua musica e la sua carica, come ha ribadito il direttore artistico: “Max Pezzali sarà tutte le sere con noi al Festival“.

Sanremo 2026, Carlo Conti rivela la co-conduttrice del Festival: l’annuncio al TG1

Il nuovo annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20, lunedì 12 gennaio 2026. La co-conduttrice sarà Laura Pausini, che prometterà grande spettacolo con le sue canzoni, ma non è stato svelato nulla riguardo alle sue performance.