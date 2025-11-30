Carlo Conti ha svelato oggi, domenica 30 novembre, al Tg1 la lista completa dei Big che parteciperanno alla 76ª edizione di Sanremo. L’annuncio segna l’inizio ufficiale della corsa verso il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 all’Ariston di Sanremo.

Sanremo 2026: date, novità e omaggi alle leggende del Festival

L’edizione 2026, spostata dal calendario tradizionale per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1. Tra le novità, nella serata delle cover la durata dei brani non potrà superare i 3 minuti e 30 secondi e sarà possibile realizzare duetti tra i cantanti, come già accaduto lo scorso anno.

Carlo Conti ha annunciato che l’edizione sarà particolarmente sentita, con omaggi a figure storiche di Sanremo come Pippo Baudo, Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni, oltre probabilmente a un ricordo delle gemelle Kessler. Il cast si completerà con gli artisti delle Nuove Proposte selezionati tramite Sanremo Giovani e Area Sanremo, in attesa di animare cinque serate ricche di musica, emozioni e competizione sul palco dell’Ariston.

Il festival conferma le tre giurie ufficiali: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e la Giuria delle Radio, con rispettivi pesi percentuali del 34, 33 e 33%. Le cinque serate seguiranno il format classico: martedì 24 febbraio tutti i Big si esibiranno, mercoledì e giovedì il cast sarà diviso a metà, con l’aggiunta della sfida finale per le Nuove Proposte. Venerdì sarà dedicato alle cover, con eventuali duetti tra cantanti in gara, mentre sabato 28 febbraio si terrà la finalissima, durante la quale verrà decretato il vincitore dell’edizione.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1: ecco i Big in gara

Per questa edizione, il direttore artistico avrebbe dovuto valutare 300 candidature, rendendo la selezione particolarmente complessa. La fase di selezione è stata definita dallo stesso Conti come la più impegnativa tra tutte le edizioni.

Ecco la lista completa dei Big in gara: