La giornata di ieri, giovedì 15 gennaio, ha segnato l’inizio dell’acquisto dei biglietti per il Festival di Sanremo 2026, l’evento musicale più seguito dagli italiani. Tra poche settimane, dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston ospiterà cinque serate ricche di musica, spettacolo e emozioni, con Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione.

Scopriamo come acquistare i ticket, chi può comprarli e quali sono i prezzi.

Apertura della vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2026

Da ieri, 15 gennaio, è ufficialmente partita la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. La kermesse, tra le più seguite e amate dagli italiani, permette di assistere dal vivo a una delle cinque serate nel celebre Teatro Ariston di Sanremo. Quest’anno il Festival sarà condotto da Carlo Conti, affiancato per la prima volta da Laura Pausini come co-conduttrice, aggiungendo una novità alla storica formula.

L’acquisto dei biglietti non è immediato: gli interessati dovevano registrarsi sul sito Vivaticket tra il 22 dicembre 2025 e l’8 gennaio 2026. Solo chi ha completato questa registrazione riceverà, entro il 3 febbraio, un’email con tutte le istruzioni per finalizzare l’acquisto dei biglietti singoli o dell’abbonamento per tutte le serate. L’esito della selezione viene comunicato anche nell’area personale del sito. Non tutti i registrati potranno comprare i biglietti: un software, controllato da un notaio, ha selezionato casualmente i fortunati, per gestire la forte domanda in rapporto ai posti limitati disponibili. Chi non sarà scelto dovrà attendere la prossima edizione. Il numero massimo di biglietti acquistabili è indicato durante la registrazione, e per eventuali problemi il servizio clienti Vivaticket è raggiungibile sia tramite email sia telefonicamente.

Festival di Sanremo 2026: prezzi, settori e abbonamenti

I costi dei biglietti variano a seconda della serata e della posizione all’interno del Teatro Ariston. Per le prime quattro serate, il prezzo per la Platea è di 240 euro, mentre per la Galleria si spende 132 euro. La serata finale, più ambita, vede tariffe più elevate: 875 euro per la Platea e 430 euro per la Galleria, dato che in questa occasione viene proclamato il vincitore del Festival e l’atmosfera è particolarmente intensa.

Chi desidera assistere a tutte e cinque le serate può acquistare un abbonamento completo: 1.835 euro per la Platea e 958 euro per la Galleria. Dopo anni di prezzi relativamente stabili, quest’anno si è registrato un aumento del 20%, dovuto alla limitata capienza del teatro e al numero esiguo di biglietti effettivamente disponibili, divisi tra Comune, Rai e sponsor.