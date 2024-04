Puglia: Bonaccini, 'qualcuno che sbaglia può esserci, importante è velocità reazione'**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Io non ho mai parlato di superiorità morale in 35 anni che faccio politica. In tutte le grandi famiglie può esserci qualcuno che sbaglia, l'importante è avere velocità nella capacità di reazione. Se ci accorgiamo che qualcuno ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Io non ho mai parlato di superiorità morale in 35 anni che faccio politica. In tutte le grandi famiglie può esserci qualcuno che sbaglia, l'importante è avere velocità nella capacità di reazione. Se ci accorgiamo che qualcuno non si comporta" secondo le regole "va immediatamente messo alla porta". Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.

"Il Pd governa il 70% dei comuni, vogliamo pensare che tutti i cittadini pensino che la classe dirigente eletta da loro sia tutta squalificata? Conte lo sa, ha diritto di pretender che di fronte a fatti gravi ci si comporti a dovere ma il Pd non accetta lezioni. Siamo una comunità fatta da persone perbene".