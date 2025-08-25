Puglia: domani convocata Segreteria regionale Pd

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Ho convocato la Segreteria regionale del Pd per domani con l’obiettivo di tenere un confronto per tutelare l’unità del centrosinistra nel percorso verso le elezioni regionali. A noi sta la responsabilità, all’interno dei nostri organi...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Ho convocato la Segreteria regionale del Pd per domani con l’obiettivo di tenere un confronto per tutelare l’unità del centrosinistra nel percorso verso le elezioni regionali. A noi sta la responsabilità, all’interno dei nostri organismi, di lavorare per una composizione di un quadro unitario. Lo dobbiamo alla storia di questi 20 anni e a chi li ha resi possibili.

Lo dobbiamo agli eredi di questa storia". Lo annuncia il segretario del Pd della Puglia, Domenico De Santis.

"Continueremo questo percorso -aggiunge- con la stessa voglia di futuro e la stessa passione politica che hanno cambiato questa terra. Negli scorsi mesi abbiamo lavorato alla stesura del nostro manifesto programmatico, più di 20mila pugliesi coinvolti in oltre 150 incontri pubblici, una elaborazione collettiva sul futuro della Puglia che non trova spazio nel dibattito pubblico, vogliamo partire da qui. Dai pugliesi.”