Dopo tre mesi di convivenza forzata, ieri sera è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. Chi ha vinto? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello 2025: la puntata finale

Ieri sera, giovedì 18 dicembre 2025, è andata in onda la finale del Grande Fratello 2025. Un’edizione che non ha entusiasmato il pubblico, con gli ascolti sotto le aspettative.

Dopo tre mesi di convivenza, è quindi arrivato il momento per tutti i concorrenti rimasti di uscire dalla porta rossa e abbandonare così la Casa più spiata d’Italia. Ieri sera, Simona Ventura, ha lanciato vari televoti flash, fino a lasciare tre superfinalisti, ovvero Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Giulia Saponariu. Chi di loro si è aggiudicato il montepremi?

Grande Fratello 2025, la finale: ecco chi ha vinto

Dopo vati televoti flash, all’interno della casa del Grande Fratello 2025 sono rimasti tre superfinalisti, ovvero Jonas, Anita e Giulia. Sul terzo gradino del podio Jonas, con la Mazzotta e la Saponariu chiamate in studio da Simona Ventura per la proclamazione della vincitrice. A vincere questa edizione del Grande Fratello è stata Anita Mazzotta! Subito dopo la proclamazione, la 26enne è stata raggiunta da Jonas e da tutti i compagni di avventure per i festeggiamenti.