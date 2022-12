Putin per la prima volta usa in pubblico la parola "guerra"

Putin per la prima volta usa in pubblico la parola "guerra"

Putin per la prima volta usa in pubblico la parola "guerra"

Mosca, 23 dic. (askanews) – Vladimir Putin ha usato per la prima volta in pubblico la parola “guerra” in riferimento al conflitto in Ucraina, che per legge deve essere definita “operazione militare speciale”.

“Il nostro obiettivo non è di diminuire gradualmente questa guerra, questo conflitto, ma, al contrario, di porre fine a questa guerra. Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo”, ha detto il presidente russo parlando ai giornalisti a Mosca, dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato dedicato alle politiche giovanili.

In pratica usare la parola guerra per l’invasione dell’Ucraina in Russia è illegale dal mese di marzo, quanto Putin ha firmato una legge che rende reato diffondere informazioni “false” sul conflitto. L’utilizzo della parola “guerra” da parte del presidente è stato notato da molti siti di notizie in Russia e in Ucraina, sulle piattaforme social circolano da ieri commenti. Alcuni, considerato il divieto dell’uso della parola – voluto proprio dal regime – ha ironicamente sugegrito di perseguire il presidente.

“Cercheremo di garantire che finisca, e il prima possibile, meglio, ovviamente. E cosa accade? L’ho detto molte volte, l’intensificarsi delle azioni militari porterà a perdite ingiustificate”, ha anche aggiunto Putin, da giuorni impegnato in un’operazione di ridimensionamento della sua immagine rispetto alla respinsabilità per il cativo andamento derl conflitto e le molte perdite per la Russia.