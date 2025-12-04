Putin riafferma le sue condizioni per il Donbass e la Crimea: cosa c'è da sapere

Negli ultimi sviluppi del conflitto ucraino, il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente espresso la sua determinazione a non retrocedere nei suoi obiettivi di guerra. In un’intervista rilasciata a un canale indiano, ha affermato che la Russia intende conquistare il Donbass e altre regioni strategiche dell’Ucraina, utilizzando qualsiasi mezzo necessario.

Putin ha dichiarato: “O liberiamo queste terre con la forza, oppure le truppe ucraine devono ritirarsi e fermare i combattimenti”.

Questa affermazione è emersa in un contesto in cui si stanno svolgendo nuovi tentativi di negoziare la pace, guidati da funzionari statunitensi, ma il presidente russo ha dimostrato di non avere intenzione di ridimensionare le sue pretese territoriali.

La situazione attuale nel Donbass

Secondo le informazioni disponibili, le forze russe controllano attualmente circa l’80% della regione del Donbass, che comprende Donetsk e Luhansk. Recentemente, la Russia ha rivendicato la cattura della città chiave di Pokrovsk, un’affermazione che l’Ucraina ha prontamente contestato, dimostrando così la persistenza del conflitto sul campo.

Le proposte di pace e le reazioni ucraine

In passato, la questione del Donbass è stata sollevata in un piano di 28 punti, presentato dall’amministrazione di Donald Trump, che ha suscitato forti critiche da parte di funzionari ucraini ed europei per il suo evidente sbilanciamento a favore della Russia. Le recenti trattative tra rappresentanti americani e russi non hanno portato a progressi significativi, con il Cremlino che ha incolpato l’Europa per il fallimento del processo di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ribadito più volte che la sua nazione non intende cedere il Donbass come parte di qualsiasi accordo di cessate il fuoco, temendo che ciò possa fornire a Putin un pretesto per future aggressioni.

Le condizioni di Putin e gli sviluppi futuri

Putin ha chiaramente esposto le sue condizioni per un cessate il fuoco, affermando che l’Ucraina deve ritirarsi dal Donbass per raggiungere un accordo. Inoltre, il leader russo ha insistito sulla necessità di un riconoscimento ufficiale da parte degli Stati Uniti della Crimea e del Donbass come territori russi, un requisito che sarebbe per l’Ucraina sinonimo di perdita della sua integrità territoriale.

Il ruolo degli Stati Uniti nei colloqui di pace

L’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, è previsto a Mosca per continuare le discussioni. Tuttavia, Putin ha espresso scetticismo riguardo alla legittimità del governo ucraino, suggerendo che l’attuale leadership non sarebbe in grado di vincere le elezioni senza ricorrere a frodi. Questa situazione complessa porta a prospettive incerte per un accordo di pace, mentre la Russia continua a perseguire i suoi obiettivi militari.

In un contesto di crescente tensione, il presidente Zelenskyy ha delineato una difficile scelta per l’Ucraina: difendere i propri diritti sovrani o accettare compromessi che potrebbero danneggiare il sostegno internazionale. La situazione continua a evolversi, con il rischio di ulteriori escalation.