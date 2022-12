Qatar 2022: assistente ct Tite, 'Neymar in campo solo se Brasile arriva ...

Qatar 2022: assistente ct Tite, 'Neymar in campo solo se Brasile arriva ...

Qatar 2022: assistente ct Tite, 'Neymar in campo solo se Brasile arriva ...

Doha, 1 dic. - (Adnkronos) - "Lui e Alex Sandro erano in piscina oggi, mentre Danilo era in campo. La mia sensazione è che Neymar giocherà di nuovo solo se il Brasile raggiungerà i quarti di finale". Lo dice Cleber Xavier, assistente del ct brasiliano Tite, in merito a...