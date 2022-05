Parigi, 19 mag. (askanews) – Alcuni attivisti del collettivo Ibiza hanno organizzato una partita di calcio con un pallone immerso in una vernice color sangue davanti alla sede della Federazione francese del calcio a Parigi. Un’azione – hanno spiegato – che vuole denunciare le sofferenze degli operai stranieri morti o feriti nei cantieri legati ai Mondiali di Calcio in programma in Qatar nel 2022.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)