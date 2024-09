Quando guadagnano mediamente i piloti della MotoGP?

La MotoGp è uno sport appassionante e sempre in crescita, i suoi piloti proprio per questo arrivano a guadagnare davvero bene ma nel vasto mondo dello sport, quali sono gli sportivi che guadagnano di più?

La MotoGp è uno sport appassionante e sempre in crescita, i suoi piloti proprio per questo arrivano a guadagnare davvero bene ma nel vasto mondo dello sport, quali sono gli sportivi che guadagnano di più? Esistono stelle che raggiungono cifre straordinarie grazie alle ricompense economiche che riescono a conquistare e ai contratti di sponsorizzazione.

Perché approfondire una curiosità di questo tipo? Non solo per rimanere aggiornato sulle ultime news della motoGP ma anche per avere una panoramica completa su come il settore del motociclismo si stia evolvendo in termini di crescita di pubblico e stipendi. In questo modo sarà possibile conoscere sempre più approfonditamente il settore delle corse, il motomondiale nel suo insieme e capire come la Dorna gestisca piloti, squadre e stipendi.

Quali sono gli sport dove si guadagna di più?

Ad oggi, il calcio rimane uno degli sport in cui gli atleti guadagnano di più, insieme alle stelle dell’NBA, della NFL e ai tennisti, che grazie a un circuito così diffuso e apprezzato a livello mondiale, non sono da meno. Anche i pugili, grazie ai cachet dei singoli incontri, rientrano tra gli sportivi più pagati al mondo, ma questo vale solo per le personalità di spicco di questo settore. Di conseguenza, il salario medio di un pugile non riflette i compensi elevati di pochi campioni, e questo non permette di considerare la boxe tra gli sport più remunerativi a livello professionistico.

Infine, nel mondo del motociclismo, in particolare nella classe regina della MotoGP, i piloti stanno gradualmente ottenendo guadagni sempre più consistenti. Pur non raggiungendo i livelli di calcio e basket, il campionato mondiale di motociclismo offre comunque opportunità di stipendi elevati e sponsorizzazioni internazionali.

I piloti di MotoGP: quanto guadagnano?

La MotoGP è la competizione più prestigiosa e competitiva al mondo per quanto riguarda le due ruote, e i suoi piloti sono considerati tra i migliori in circolazione. Proprio per questo, negli anni, i guadagni di questi atleti sono aumentati esponenzialmente. Vediamo alcuni esempi pratici basati sul 2023:

Marc Márquez, pilota spagnolo e pluricampione del mondo, guida la classifica degli stipendi con circa 12,5 milioni di euro all’anno. Subito dietro Márquez si trova Maverick Viñales, che guadagna circa 10 milioni di euro, seguito da Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, con un salario di circa 6 milioni di euro.

Sebbene gli stipendi dei piloti meno noti siano decisamente inferiori rispetto a quelli in cima alla classifica, si può stimare che, nel 2023, ogni pilota di MotoGP abbia guadagnato in media circa 2,76 milioni di euro solo dai contratti stipulati con i team, senza considerare ulteriori guadagni derivanti da pubblicità e investimenti personali.

Il crescente interesse per il mondo delle due ruote ha contribuito negli anni ad aumentare sensibilmente gli stipendi dei piloti, e si prevede che questo trend continuerà. Infatti, il campionato di MotoGP continua ad attrarre personalità dello spettacolo, tifosi e appassionati da ogni parte del mondo, generando introiti significativi attraverso sponsorizzazioni e diritti televisivi.

Quanto guadagna in media un pilota MotoGP: una conclusione

La MotoGP è la competizione motociclistica più prestigiosa a livello mondiale e i suoi piloti sono tra gli atleti più pagati nel mondo dello sport. Nel 2023, Marc Márquez è in testa alla classifica dei compensi con un salario annuo di circa 12,5 milioni di euro, seguito da Maverick Viñales con circa 10 milioni di euro e Fabio Quartararo con circa 6 milioni di euro. Sebbene i piloti meno conosciuti guadagnino cifre inferiori, lo stipendio medio dei piloti di MotoGP nel 2023 si aggira intorno ai 2,76 milioni di euro, escludendo i guadagni derivanti da sponsorizzazioni e investimenti.