Quanti passi realmente servono per proteggere cuore e cervello

Camminare è un alleato accessibile per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e declino cognitivo; obiettivi più moderati sono efficaci e più sostenibili nel tempo

Studi epidemiologici recenti su ampi campioni di popolazione mettono in discussione l’affermazione che siano necessari 10.000 passi al giorno per ottenere benefici per la salute. Le ricerche evidenziano che tale cifra è spesso una convenzione commerciale più che una soglia scientifica obbligatoria.

Secondo questi studi, livelli di attività inferiori alla soglia tradizionale possono comunque tradursi in miglioramenti misurabili per il cuore e il cervello.

I dati alla base delle nuove raccomandazioni

Una revisione su vasta scala, condotta su centinaia di migliaia di adulti, indica che la riduzione più netta del rischio di malattia si osserva intorno ai 7.000 passi giornalieri. Lo studio ha confrontato livelli di attività molto bassi (circa 2.000 passi) con livelli moderati, documentando una diminuzione significativa di eventi cardiovascolari, di alcuni tipi di tumore e del rischio di demenza. L’incremento oltre la soglia di 7.000 passi non fornisce sempre vantaggi proporzionali, se non in ambiti specifici come la protezione cognitiva. Queste evidenze supportano la necessità di distinguere raccomandazioni generali e obiettivi personalizzati basati su età, condizioni cliniche e stile di vita.

Perché 10.000 passi non è una regola fissa

Le evidenze successive alla revisione citata confermano che la soglia dei 10.000 passi ha origini parzialmente commerciali e non nasce da grandi dataset epidemiologici. La distanza corrispondente varia in base a fattori individuali come altezza, sesso, ampiezza della falcata e velocità di cammino. Usare un unico valore per tutti trascura queste differenze individuali e può risultare demotivante per chi trova la cifra difficile da raggiungere. Per tali ragioni, le raccomandazioni si stanno orientando verso obiettivi personalizzati adeguati all’età, alle condizioni cliniche e allo stile di vita.

Implicazioni pratiche per chi vuole muoversi

In continuità con le osservazioni precedenti, le raccomandazioni si stanno orientando verso obiettivi personalizzati in base all’età, alle condizioni cliniche e allo stile di vita. Per tali ragioni, l’approccio suggerito privilegia la sostenibilità nel tempo rispetto a target arbitrari.

La prima ricaduta pratica è di natura psicologica: stabilire obiettivi realistici facilita l’adesione a lungo termine e incrementa la probabilità di mantenere l’attività fisica. Per molte persone un traguardo di 5.000-7.000 passi al giorno risulta raggiungibile e si associa a miglioramenti misurabili della pressione arteriosa, dei profili lipidici e del controllo glicemico. Anche incrementi minori mostrano benefici: completare 4.000 passi quotidiani invece di 2.000 riduce variabili di rischio cardiovascolare.

Le linee guida cliniche più recenti privilegiano quindi interventi graduati e adattati al singolo paziente. Ulteriori ricerche mirate saranno necessarie per definire con precisione le soglie ottimali e le strategie di promozione dell’attività fisica nella popolazione.

Attività alternative e raccomandazioni dell’OMS

La Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda un volume settimanale di esercizio piuttosto che un conteggio fisso di passi.

Le linee guida indicano 150 minuti di attività aerobica moderata oppure 75 minuti di attività intensa ogni settimana. L’approccio riconosce la diversità delle pratiche sportive, inclusi nuoto e ciclismo, e tiene conto delle limitazioni fisiche che rendono il conteggio dei passi non applicabile.

Questa formulazione favorisce obiettivi personalizzati e strategie di promozione dell’attività fisica adeguate ai diversi profili di età e condizione clinica.

Indicazioni per gruppi specifici

Per le persone anziane o con malattie croniche, le nuove soglie raccomandano obiettivi più sostenibili. Puntare a 5.000-7.000 passi giornalieri risulta spesso più realistico e sicuro rispetto a target elevati. Il cammino svolge una duplice funzione: è un’attività a basso impatto che favorisce la mobilità e contribuisce alla prevenzione delle complicanze cardiometaboliche.

I professionisti indicano la necessità di adattare intensità e durata alle condizioni individuali. Inoltre sottolineano che il walking va considerato come complemento a terapie farmacologiche e a programmi di riabilitazione, non come sostituto. Per persone con comorbilità rilevanti si raccomanda una valutazione clinica prima dell’avvio o dell’aumento dell’attività.

Come integrare il camminare nella routine

Per chi non presenta comorbilità rilevanti, l’attività quotidiana si può aumentare con strategie semplici e ripetibili. Brevi passeggiate dopo i pasti e spostamenti a piedi per commissioni favoriscono la continuità del movimento durante la giornata. Sul luogo di lavoro è consigliabile introdurre pause attive e percorsi brevi per camminare tra un incontro e l’altro. È utile utilizzare strumenti di monitoraggio come il contapassi o le app dedicate per valutare i progressi nel tempo, evitando tuttavia un’interpretazione rigida dei numeri. L’obiettivo rimane incrementare il livello di attività in modo graduale e sostenibile, compatibile con gli impegni quotidiani e le condizioni cliniche individuali.

Sintesi e messaggio pratico

Le evidenze indicano che non è necessario raggiungere i 10.000 passi per ottenere benefici significativi per la salute.

Obiettivi più moderati, come i 7.000 passi al giorno, risultano associati a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e del declino cognitivo.

Anche livelli intorno ai 4.000 passi giornalieri producono miglioramenti rispetto a attività molto basse.

Si raccomanda di personalizzare il programma di movimento in base alle condizioni cliniche e agli impegni quotidiani, seguendo le indicazioni dell’OMS e del medico di riferimento.

Un incremento graduale e sostenibile dell’attività favorisce l’adesione nel tempo e contribuisce a risultati misurabili sulla salute cardiovascolare e cognitiva.