Tensioni alla Casa Bianca tra Donald Trump e la moglie Melania. Ma, che cosa è successo?

Donald Trump, l’ira della moglie Melania: “Questo non dovevi farlo”

Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, la first lady, Melania Trump, si sarebbe opposta con decisione al progetto del marito, Donald Trump, ovvero alla demolizione della East Wing alla Casa Bianca, al fine di lasciare spazio a una nuova sala da ballo in stile neocoloniale da 300mila dollari.

La East Wing è un’ala storica che, solitamente, è destinata alle attività e agli uffici della moglie del presidente degli Stati Uniti e quindi alla stessa Melania la quale, secondo il quotidiano americano, ha voluto precisare che, l’idea di abbatterla, “non è una sua iniziativa.“

Donald Trump, le polemiche per la demolizione della East Wing

Giovedì scorso la East Wing è stata demolita, suscitando forti critiche da parte di storici e oppositori politici, oltre a quelle dei cittadini, che considerano questa demolizione come una violazione del patrimonio culturale americano. Come rivelato dal Wall Streat Journal, Melania Trump si sarebbe opposta alla demolizione, in quanto per lei la East Wing rappresentava un luogo importante, di identità e memoria personale. Ancora una volta quindi, Melani e Donald Trump sono apparsi distanti, sia emotivamente che politicamente. Sul progetto della nuova sala da ballo, queste le parole del portavoce della Casa Bianca, Davis Ingle: “il presidente Trump è un costruttore nato. La nuova East Wing e la ballroom renderanno la Casa del Popolo più funzionale e più bella per le generazioni future.”