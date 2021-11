Roma, 28 nov. (Adnkronos) – Chi vuole andare al voto anticipato? "Magari il Pd per cambiare i gruppi parlamentari, magari Salvini e Meloni per risolvere la loro competizione interna, i 5 Stelle per consolidare la nuova leadership… Tutte argomentazioni risibili e e poco raccontabili a un'opinione pubblica stremata da due anni di pandemia e che intravede una boccata d'ossigine su crescita e sviluppo".

Così il ministro Mara Carfagna al Festival de Il Foglio.