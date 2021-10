Quirinale: Marcucci, 'Draghi più utile al Paese da palazzo Chigi'**

Roma, 25 ott (Adnkronos) – "Io dico che Draghi serve al Paese più da Palazzo Chigi che dal Quirinale". Andrea Marcucci ha le idee chiare sul futuro politico del presidente del Consiglio. Il senatore del Pd lo dice all'Adnkronos, mentre le 'grandi manovre' per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, seppur ancora sotto traccia, hanno in sostanza preso il via.

"Per questo la costruzione di una maggioranza ampia, con il Pd perno di questa costruzione, a mio parere è quanto di meglio si può sperare per il Paese anche nella prossima legislatura. Una maggioranza trasversale nei poli, da Giorgetti a Bersani, intendo", sottolinea ancora Marcucci sempre a proposito della permanenza del premier a palazzo Chigi.