Quirinale: Mattarella alla cerimonia per i 150 anni dell'Ambasciata di Francia

Roma, 26 set (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia per i 150 anni dell'istituzione dell'Ambasciata di Francia. Lo rende noto il Quirinale.
