Quirinale: Nardella, 'Amato? Lo stimo ma vedo difficoltà soprattutto nel centrodestra'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "I leader dei vari partiti hanno il dovere di indicare un percorso non solo sul Colle ma anche sulla continuità della legislatura perchè la situazione del Paese non è una situazione ordinaria". Così Dario Nardella, sindaco di Firenze, a Omnibus su La7.

Quanto alla riunione del 13 gennaio di direzione e gruppi parlamentari Pd, il sindaco dem osserva: "Io credo che sarà una delle varie riunioni importanti che segneranno il percorso di qui al voto, in cui non solo si parlerà del miglior presidente Repubblica ma del quadro generale perchè qui i leader politici si giocano tutto. Ho fiducia sul percorso che sta mettendo in campo Letta, nel Pd c'è dialettica ma non caos".

Infine sull'ipotesi Giuliano Amato: "Io ho molta stima di Amato ma anche qui credo che ci siano molte difficoltà soprattuto nel centrodestra".