Quirinale, Orlando: metodo centrodestra non agevole, ma valutiamo

Roma, 25 gen. (askanews) – Andrea Orlando, ministro del Lavoro ed esponente del Pd, non ritiene che il meccanismo della rosa proposta dal centrodestra “sia il più agevole” ma “credo – ha detto – che sia giusto un confronto sulle proposte senza pregiudizi”.

Salvini ha detto che il presidente della Repubblica si può eleggere anche con il 53% della maggioranza e questo non inficerebbe la stabilità del governo. “Credo che sia fantasioso pensare che si compia una lacerazione in un momento come questo dove nessuna coalizione ha da sola la maggioranza assoluta, andando a cercare anche l’ultimo voto e poi il giorno dopo non succeda niente.

Improbabile dire che non succederà nulla”, conclude Orlando.