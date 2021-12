Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Salvini pensa di essere colui che può dare le carte per l’elezione del Presidente della Repubblica. Solo però con un pieno ascolto delle forze in Parlamento si potrà arrivare a una personalità in grado di garantire tutti.

Il centro destra continua a chiedere un patriota, un’espressione che però va riempita di contenuti, perché patriota non può essere sinonimo di nazionalista”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta.