Vento record in Nuova Zelanda, con raffiche fino a 120 km/h. Paralizzata Wellington, un morto e un pedone scaraventato in mezzo alla strada.

Nuova Zelanda, vento record: un pedone scaraventato in strada

Terribile ondata di maltempo in Nuova Zelanda, pensate che i venti, nella zona di Kelburn, hanno raggiunto i 120 km/h. La capitale, Wellington, è paralizzata ma i disagi sono in tutto il Paese.

Voli cancellati, traghetti bloccati. Le autorità hanno invitato tutti i residenti a restare lontani da parchi e riserve. La dashcam di un’auto ha ripreso un pedone che è stato letteralmente scaraventato sulla strada dal vento e, per un soffio, non è stato investito dalle vettura in arrivo.

Nuova Zelanda, vento record: un morto

Come abbiamo visto, la Nuova Zelanda, soprattutto la zona della capitale, Wellingotn, è preda di un’ondata di forte maltempo, con raffiche di vento fino a 120 km/h. Circa 10mila proprietà, secondo i dati della compagnia elettrica locale, sono rimaste senza luce nella regione di Wairarapa. Nel parco cittadino di Wellington, un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un ramo di un albero nel parco cittadino sul Monte Victoria. Oltre a voli e traghetti cancellati, scuole e negozi sono rimasti chiusi e chiuse anche alcune autostrade per frane e inondazioni.