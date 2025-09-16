Rai: Carotenuto (M5S), 'Fai maestro fallimenti non può dare lezioni'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Sentire parlare I perfetti sconosciuti di Fratelli d'Italia di interferenze per i palinsesti Rai da parte della Floridia farebbe ridere se non ci fosse in realtà da piangere. I programmi targati Fratelli d’Italia assomigliano alla corazzata Potemki...

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Sentire parlare I perfetti sconosciuti di Fratelli d'Italia di interferenze per i palinsesti Rai da parte della Floridia farebbe ridere se non ci fosse in realtà da piangere. I programmi targati Fratelli d’Italia assomigliano alla corazzata Potemkin, piacciono forse solo a Filini. Fratelli d'Italia è maestro di fallimenti in RAI e non può dare lezioni a nessuno.

Uno speciale in prima serata sull'assedio di Gaza sarebbe il minimo da richiedere al servizio pubblico. Ma forse qualcuno in alto si deve essere offeso e potrebbe aver dato l'ordine ai vari Filini e Montaruli di abbaiare, e loro hanno ovviamente obbedito? Che tristezza! Li aspettiamo domani in commissione di vigilanza a fare il loro dovere per il quale sono pagati dagli italiani". Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.