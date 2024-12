Un inizio d’anno incerto per la Rai

Le prime settimane del 2025 si preannunciano decisive per la Rai, che si trova a dover affrontare un complesso rebus riguardante la presidenza. L’obiettivo principale è quello di giungere a un accordo prima dell’atteso Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Tuttavia, le trattative sembrano essere ancora in una fase embrionale, con la maggioranza che ha deciso di disertare le riunioni della Commissione di Vigilanza, bloccando di fatto l’attività necessaria per la nomina.

Le difficoltà nel raggiungere un accordo

Il rifiuto della minoranza di convergere sul nome di Simona Agnes ha complicato ulteriormente la situazione. Nonostante la disponibilità di Agnes a ricoprire il ruolo di garanzia, Forza Italia spera che la minoranza possa fornire i due voti necessari per raggiungere il quorum dei due terzi. Tuttavia, le recenti indiscrezioni su un possibile ammorbidimento della posizione di Avs sono state prontamente smentite, lasciando la situazione in una fase di stallo. Gli occhi sono ora puntati sui membri di Italia Viva, che al momento sembrano mantenere una posizione unitaria con i loro alleati.

Riforme e nuove leggi in arrivo

Il Partito Democratico continua a insistere sulla necessità di affrontare prima il tema della riforma, con l’orizzonte fissato per agosto, quando entrerà in vigore il Media Freedom Act. Questo nuovo provvedimento introduce garanzie di indipendenza per la governance della Rai, ma il percorso verso una nuova legge è ancora lungo e complesso. Le audizioni e le sintesi da parte dei relatori sono solo i primi passi di un cammino che si preannuncia tortuoso. La necessità di un accordo tra le diverse forze politiche è fondamentale per sbloccare le nomine alle testate e nel settore corporate, un aspetto cruciale per l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che desidera avviare il suo progetto senza ulteriori ritardi.

Le attese per il Festival di Sanremo

In questo contesto di incertezze, cresce l’attesa per il primo Sanremo dell’era post-Amadeus, un evento che ha storicamente un ruolo centrale nella programmazione della Rai. Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico, avrà il compito di confermare il gradimento della kermesse, mentre la disputa giudiziaria sulla possibile assegnazione del festival rappresenta un ulteriore elemento di tensione per il 2025 della tv pubblica. Nel frattempo, l’inverno e la primavera saranno caratterizzati da nuovi programmi, tra cui il varietà “Come Prima Più Di Prima” e il ritorno di Alessia Marcuzzi su Rai2.

Il futuro della Rai tra ristrutturazioni e fusioni

La Rai si trova anche a dover gestire il rinnovo del contratto dei dipendenti, in un contesto di spending review e ristrutturazione. Il progetto di fusione tra Rai Way ed Ei Towers, recentemente siglato, rappresenta un passo importante verso l’ottimizzazione delle risorse. Con molte direzioni da assegnare e un panorama competitivo sempre più agguerrito, la Rai è chiamata a rilanciare la propria offerta, evitando di ripetere errori del passato. La sfida è grande, ma le opportunità per un futuro migliore sono a portata di mano.