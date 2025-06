Rai: Lisei (Fdi), 'sinistra ipocrita difende diritti solo quando le fa comodo'

Rai: Lisei (Fdi), 'sinistra ipocrita difende diritti solo quando le fa c...

Rai: Lisei (Fdi), 'sinistra ipocrita difende diritti solo quando le fa c...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Sono passati due giorni dal servizio di Raitre che ha messo in evidenza la pessima figura di Matteo Ricci. Sprezzante verso una donna che stava svolgendo il suo lavoro di giornalista, irriguardoso nei confronti del servizio pubblico, incapace di dare risposte ai ci...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Sono passati due giorni dal servizio di Raitre che ha messo in evidenza la pessima figura di Matteo Ricci. Sprezzante verso una donna che stava svolgendo il suo lavoro di giornalista, irriguardoso nei confronti del servizio pubblico, incapace di dare risposte ai cittadini. Sono passati due giorni caratterizzati dal silenzio assordante dei suoi compagni di partito, non una parola infatti è stata pronunciata dal Pd per stigmatizzare l’atteggiamento arrogante del sindaco di Pesaro".

Lo afferma il senatore di Fdi Marco Lisei, componente della commissione Vigilanza Rai.

"Come con Romano Prodi, l'ipocrita sinistra -aggiunge- difende i diritti solo quando le fa comodo. Questa vicenda dimostra, ancora una volta, la protervia di una sinistra ormai totalmente disancorata dalla realtà”.