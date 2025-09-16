Rai: Montaruli (Fdi), 'Floridia vuole imporre scaletta dei programmi'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "La sinistra perde il pelo, o forse sarebbe meglio dire la poltrona, ma non il vizio di considerare la Rai proprietà privata. Lo conferma la presidente della Commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che oggi addirittura impone all’Azienda pubblica la scaletta dei programmi, chiedendo di dedicare la prima serata al dramma che sta vivendo Gaza.

E’ evidente che la Floridia non guarda le reti Rai perché altrimenti si sarebbe accorta come l’informazione da parte del Servizio Pubblico su quanto sta accadendo a Gaza è costante e continuo, una copertura garantita dai telegiornali alle trasmissioni di approfondimento. L’ennesima conferma dell’inadeguatezza di questa presidenza”. Così Augusta Montaruli di Fdi, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.