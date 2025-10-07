Rai: Mulè, 'contro Vespa atto vigliacco figlio di clima pericoloso'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “A Bruno Vespa la più convinta solidarietà per la scritta ingiuriosa apparsa nella sede Rai di via Teulada. È un atto vigliacco ed è figlio, purtroppo, di un clima e di un modo di essere che da un po’ di tempo si fa pericolosamente s...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “A Bruno Vespa la più convinta solidarietà per la scritta ingiuriosa apparsa nella sede Rai di via Teulada. È un atto vigliacco ed è figlio, purtroppo, di un clima e di un modo di essere che da un po’ di tempo si fa pericolosamente strada nella società”. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.