Rai: Ronzulli, 'solidarietà a Vespa vittima di atto vile'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – “Desidero esprimere la più sentita solidarietà a Bruno Vespa, bersaglio di un atto vile e intollerabile. Quando l’insulto sostituisce il confronto, si colpisce non solo un giornalista, ma la libertà di pensiero e di parola”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.