Rai: trattativa assunzioni Tgr in fase avanzata, in ballo 120 ingressi**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Trattativa alle battute finali tra la Rai e i sindacati dei giornalisti per la selezione interna che dovrebbe portare – a quanto apprende l'Adnkronos – a circa 120 ingressi nelle testate giornalistiche regionali nel prossimo anno e mezzo, di cui la metà entro l’autunno. Se ne è dibattuto nell'incontro di oggi tra l'amministratore delegato Giampaolo Rossi e i sindacati, durante il quale sarebbe stato anche assunto, a quanto si apprende, un impegno dell’azienda su una selezione pubblica da avviare nel corso del 2026 per le carenze di organico che si determineranno nel 2027.

"Proseguiremo le interlocuzioni con l'azienda", dice all'Adnkronos il segretario dell'Usigrai Daniele Macheda.

"Tutte le richieste di Unirai avanzate fin dal primo incontro stanno trovando un riscontro nel corso della trattativa -dice il segretario di Unirai Figec Cisal Francesco Palese – Si tratta di un primo passaggio che consentirà a tanti colleghi precari, e non, di avere il contratto giornalistico. Si mettono le redazioni regionali nelle condizioni di essere pienamente operative e si risponde alle legittime richieste di mobilità dei colleghi. Il tutto in una congiuntura non certamente favorevole per il settore radiotelevisivo e dell’editoria in generale. Questo non fa che valorizzare ulteriormente i nostri sforzi”. Il prossimo incontro, che potrebbe essere quello decisivo, è in programma per la prossima settimana.