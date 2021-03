Rai: Vigilanza, maggioranza battuta, non approvata risoluzione che imponeva ingresso in ItsArt

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – In Vigilanza Rai maggioranza battuta. Non è stata approvata la risoluzione che imponeva alla Rai l'ingresso in ItsArt. Sarebbero stati necessari 21 voti ma la maggioranza si è fermata a 18 per l'astensione del Sen. Airola. Decisivi i 2 voti contrari di FdI di Federico Mollicone e Daniela Santanché per impedirne l'approvazione.