Raimondo Todaro, nel programma Ballando con le Stelle, ha lanciato una frecciatina alla giuria. Ha affermato che, escludendo Carolyn Smith, il resto dei giudici non comprende niente.

Raimondo Todaro, noto ballerino e insegnante di danza che per molto tempo è stato parte integrante del cast di Ballando con le Stelle, ha espresso critiche verso la giuria del popolare show di danza. Durante un’intervista a La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, Todaro ha affermato che, ad eccezione di Carolyn Smith, gli altri membri della giuria non hanno una profonda conoscenza della danza.

Ricordiamo che Todaro ha trascorso molti anni come insegnante nel programma Ballando con le Stelle, prima di trasferirsi a Mediaset e diventare un membro del corpo docente di Amici. Conosciuto per la sua passione e il suo impegno nell’insegnamento della danza, Todaro ha sempre difeso le sue coreografie e i suoi allievi ed è stato spesso coinvolto in discussioni con gli altri insegnanti, tra cui Alessandra Celentano e Emanuel Lo.

In particolare, durante l’intervista a La Volta Buona, Todaro ha espresso il suo disappunto verso la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In suo soccorso è venuta Carolyn Smith, l’unica che, secondo Todaro, capisce veramente di danza. L’ex ballerino ha riso delle sue stesse affermazioni, ma ha poi concluso dicendo: «Preferisco la Celentano».

Le polemiche con Alessandra Celentano continuano.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, nell’ambito del programma Amici, hanno avuto frequenti dibattiti a causa delle divergenze nelle loro valutazioni sui danzatori della scuola. Nonostante questi contrasti nel show, al di fuori di esso, i due mantengono un’ottima relazione. Come sottolineato da Raimondo, “Nonostante le nostre famose dispute, lontano dalle telecamere, il nostro rapporto è eccezionale”.