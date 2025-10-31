Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Si svolgerà martedì prossimo, 4 novembre, alle 11.30, l'audizione di Sigfrido Ranucci in commissione parlamentare Antimafia, dopo l'attentato subito dal giornalista nei giorni scorsi.
**Ranucci: martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia**
