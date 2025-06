I cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su due temi centrali per il futuro del Paese: cittadinanza e lavoro. Il referendum, al centro del dibattito politico e sociale degli ultimi mesi, punta a ridefinire diritti e tutele legati all’inclusione, all’accesso alla cittadinanza e alle condizioni lavorative. Si tratta di una consultazione che tocca direttamente la vita quotidiana di milioni di persone, tra nuove generazioni, lavoratori precari e comunità straniere.

Referendum e ballottaggi, si vota in due giornate



L’appuntamento elettorale si svolge in due giornate: oggi, domenica 8 giugno, fino alle ore 23, e domani, lunedì 9 giugno, fino alle 15.

Gli italiani votano oggi e domani per cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza, insieme al secondo turno delle amministrative, con sfide chiave a Matera e Taranto. In Sardegna si vota invece per il primo turno: a Nuoro la partita principale.

Per votare servono tessera elettorale e documento d’identità. Sulla scheda si indica “sì” o “no”. Ogni quesito ha una scheda di colore diverso:

Verde – reintegro in caso di licenziamento illegittimo

Arancione – licenziamenti nelle piccole imprese

Grigio – precariato

Rosso – sicurezza sul lavoro

Giallo – cittadinanza italiana

Ballottaggi in corso: sfide chiave a Taranto e Matera, urne aperte anche in altri comuni

Oggi, domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9, si torna al voto per i ballottaggi delle amministrative. Le sfide principali si tengono a Taranto e Matera, ma si vota anche in diversi altri comuni italiani.

Ecco dove si decide il secondo turno:

Lamezia Terme (CZ) : Mario Murone (Centrodestra, 44%) vs Doris Lo Moro (Centrosinistra, 32%)

Cernusco sul Naviglio (MI) : Paola Lorenza Colombo (Csx, 37%) vs Claudio Mereghetti (Cdx, 36%)

Saronno (VA) : Ilaria Pagani (Csx, 27,6%) vs Rienzo Azzi (Cdx, 43,3%)

Massafra (TA) : Giancarla Zaccaro (Civica, 46,3%) vs Emanuele Fisicaro (Cdx, 30,9%)

Orta Nova (FG) : Domenico Di Vito (Csx, 40,3%) vs Gerardo Tarantino (Cdx, 31,1%)

Triggiano (BA) : Mauro Battista (Cdx, 35,6%) vs Giuseppe “Pino” Toscano (Sinistra, 33,8%)

Fiano Romano (RM) : Ottorino Ferilli (Csx, 40,56%) vs Davide Santonastaso (Civico, 40,23%)

Volla (NA) : Lino Donato (Cdx, 30,23%) vs Giuliano Di Costanzo (Csx, 26,86%)

Sant’Elpidio a Mare (FM) : Gionata Calcinari (Cdx, 44,8%) vs Rossano Orsili (Civico, 28,4%)

Ortona (CH): Angelo Di Nardo (Destra, 26,9%) vs Nicola Fratino (Cdx, 23,2%)

I dati sull’affluenza verranno diffusi durante la giornata di oggi alle ore 12, 19 e 23, fornendo i primi segnali sull’interesse e la partecipazione degli elettori.