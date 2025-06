L’8 e 9 giugno 2025 si tengono cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, ma non tutti sono convinti che sia necessario modificare l’attuale assetto normativo, vediamo le ragioni del no quindi perché votare no al referendum 2025.

Referendum 2025, perché votare no? Ecco cosa succede

Il governo Meloni, il centrodestra e parte del mondo imprenditoriale invitano alla prudenza, sostenendo che i quesiti rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano.

Ecco le ragioni di chi preferisce mantenere lo status quo.

La strategia dell’astensione: perché il governo dice no

I partiti della maggioranza del Governo Meloni (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) hanno invitato i propri elettori ad astenersi dalle consultazioni referendarie, con l’obiettivo di impedire il raggiungimento del quorum del 50% + 1 necessario per la validità del voto.

La posizione del governo non è inedita nella storia repubblicana: “Se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria”, come spiegava Giorgio Napolitano nel 2016, vediamo le ragione di chi voterebbe no e quindi il perché votare no al referendum 2025 .

Le ragioni del NO ai quesiti sulla cittadinanza

Rischi per la sicurezza e l’integrazione

Tempi troppo brevi per l’integrazione reale: Ridurre da 10 a 5 anni il periodo necessario per ottenere la cittadinanza potrebbe essere prematuro. L’integrazione linguistica, culturale e sociale richiede tempo e la cittadinanza dovrebbe essere il coronamento di un percorso completo.

Pressione sui servizi pubblici: Un numero maggiore di nuovi cittadini potrebbe mettere sotto pressione i servizi pubblici già in difficoltà, dalla sanità alla scuola, senza che ci sia stata un’adeguata programmazione delle risorse.

Controlli di sicurezza: Un periodo più lungo consente controlli più approfonditi sui candidati alla cittadinanza, aspetto fondamentale in un’epoca di crescenti preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Consenso sociale necessario

La cittadinanza è un tema delicato che richiede un ampio consenso sociale. Modificare le regole attraverso un referendum, senza un dibattito parlamentare approfondito, potrebbe creare divisioni nella società italiana.

Le ragioni del NO ai quesiti sul lavoro

Rischi per la competitività delle imprese

Costi maggiori per le aziende: Il ripristino del reintegro senza limiti e l’eliminazione dei tetti agli indennizzi potrebbero scoraggiare le assunzioni, soprattutto nelle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.

Flessibilità necessaria: Il Jobs Act, pur con i suoi limiti, aveva l’obiettivo di rendere il mercato del lavoro più flessibile e competitivo. Tornare indietro potrebbe penalizzare la crescita economica e l’occupazione giovanile.

Incertezza giuridica: L’abrogazione di norme del Jobs Act senza una riforma organica potrebbe creare un vuoto normativo e incertezza giuridica, dannosa sia per lavoratori che per imprese.

Protezione delle piccole imprese

Le micro e piccole imprese, che spesso operano con margini ridotti, potrebbero essere particolarmente penalizzate da un ritorno alle tutele pre-Jobs Act, con possibili ripercussioni negative sull’occupazione.

Cosa succede se vince il NO o non si raggiunge il quorum

Mantenimento dello status quo

In caso di vittoria del NO o mancato raggiungimento del quorum, rimangono in vigore le norme attuali:

Per la cittadinanza:

Mantenimento del periodo di 10 anni di residenza

Continuità dei controlli attuali

Stabilità del sistema vigente

Per il lavoro:

Conferma delle regole del Jobs Act

Mantenimento dei contratti a tutele crescenti

Stabilità per le imprese che hanno già adattato i loro modelli

Vantaggio della certezza normativa

Il mantenimento dell’assetto attuale garantisce certezza giuridica sia per i cittadini che per le imprese, evitando i costi e i tempi di un nuovo adattamento normativo.

Il sostegno politico e imprenditoriale al NO

Il fronte del centrodestra

Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia : sostengono l’astensione strategica

: sostengono l’astensione strategica Noi Moderati : unico partito di governo che ha dato indicazione di votare NO a tutti i quesiti

: unico partito di governo che ha dato indicazione di votare NO a tutti i quesiti Alcune sigle sindacali: come la CISL che ha invitato all’astensione dai quesiti sul lavoro

Il mondo imprenditoriale

Confindustria e altre associazioni datoriali guardano con preoccupazione ai possibili effetti dei referendum sulla competitività delle imprese italiane.

La posizione di Giorgia Meloni

La premier ha annunciato che andrà al seggio ma non ritirerà la scheda, una scelta che “dal punto di vista giuridico ha l’effetto di non partecipare al quorum” secondo i costituzionalisti.

Questa posizione simboleggia la strategia del governo: non impedire il voto ma non contribuire al raggiungimento del quorum necessario.

Le conseguenze economiche del NO

Stabilità per gli investitori

Mantenere l’attuale quadro normativo offre maggiore prevedibilità agli investitori stranieri e alle imprese che hanno basato le loro strategie sulle regole attuali.

Competitività internazionale

Le riforme del Jobs Act avevano l’obiettivo di allineare l’Italia agli standard europei di flessibilità del lavoro. Un ritorno indietro potrebbe penalizzare la competitività del sistema Paese.

Rischi della frammentazione normativa

Approvare solo alcuni quesiti e bocciarne altri potrebbe creare un quadro normativo frammentario e incoerente, con possibili effetti negativi sulla chiarezza delle regole.

Conclusioni: la prudenza come scelta

Chi sostiene il NO o l’astensione argomenta che:

Le riforme richiedono tempo e consenso ampio

I cambiamenti radicali possono avere effetti imprevisti

La stabilità normativa ha un valore economico e sociale

Esistono altre vie per affrontare i problemi sollevati

La scelta di non partecipare o votare NO rappresenta quindi una posizione di prudenza, che privilegia la stabilità e la gradualità dei cambiamenti rispetto alle modifiche radicali.

Anche l’astensione è una forma di partecipazione democratica prevista dalla Costituzione. La decisione spetta a ogni cittadino in base alle proprie convinzioni e alla valutazione dei rischi e benefici di ogni scelta.