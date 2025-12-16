Home > Flash news > Referendum: Fontana, 'è strumento democrazia, legato a riforma no...

Referendum: Fontana, 'è strumento democrazia, legato a riforma non a Governo'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Il referendum per me è sempre uno strumento di democrazia fondamentale e quindi sono assolutamente felice" quando si svolgerà quello sulla riforma della giustizia, "a marzo, credo. Io non penso che sia legato alla questione del Governo, semplicemente perché è una riforma costituzionale e quindi è legato a quello che vogliono i cittadini del proprio futuro, perché la Costituzione è quella che regola la vita di tutti i cittadini".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"Penso -ha ribadito- che sarebbe anche sbagliato trapiantarlo come una votazione a favore o contro di un governo, ma è la votazione a favore o contro una riforma ed è uno strumento importante che viene dato per capire se questa riforma è condivisa o no. Ci può essere una maggioranza che ha delle componenti che hanno una sensibilità e poi invece la maggior parte dei cittadini italiani non hanno quella stessa sensibilità e quindi è giusto che si vada avanti con quella che ritengono i cittadini sia la miglior formula per governare e per amministrare questo Paese".