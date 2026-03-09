Referendum giustizia, Meloni respinge l'ipotesi di dimissioni in caso di No

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso il 9 marzo 2026 un video in cui spiega le ragioni per votare sì al referendum sulla riforma della giustizia. Nel messaggio la premier ha escluso che un risultato contrario costituisca motivo per le dimissioni dell’esecutivo. Ha inoltre invitato gli elettori a valutare la proposta con attenzione e a non farsi guidare da slogan che collegano il voto alla caduta del governo.

Il messaggio principale della premier

Meloni ha definito la consultazione referendaria del 22 e 23 marzo un giudizio sulla capacità del Paese di aggiornare il sistema giudiziario. Secondo la presidente, la proposta rappresenta una riforma sacrosanta e il nodo centrale resta la modernizzazione della giustizia, non una sfida politica diretta al governo. Le tendenze emergenti mostrano che il dibattito pubblico si concentra su effetti pratici e tempi di attuazione della riforma.

Perché il governo non si dimetterà

La presidente del Consiglio ha definito il voto una «trappola» e ha respinto l’ipotesi che il referendum possa determinare la caduta dell’esecutivo.

Ha accusato forze contrarie di utilizzare lo «scudo del governo» per ostacolare una riforma che ritiene necessaria. Ha quindi precisato che, anche in caso di vittoria del No, l’esecutivo non intende dimettersi e proseguirà l’attuazione del proprio programma fino alla naturale scadenza della legislatura.

La posta in gioco: la riforma della giustizia

Dopo aver escluso le dimissioni dell’esecutivo, la premier, nel video di circa tredici minuti, ha richiamato gli impegni programmatici del governo e la necessità di completarli. Ha posto la riforma della giustizia tra le priorità, collegandola all’obiettivo di rispettare il mandato ottenuto dagli elettori.

La premier ha denunciato criticità del sistema giudiziario descritte come «storture» accumulate nel tempo e ha proposto interventi mirati per aumentare efficienza e responsabilità. Le tendenze emergenti mostrano una crescente domanda pubblica di procedure più rapide e certe;

Separazione delle carriere e confronti europei

La premier ha posto al centro la separazione delle carriere dei magistrati come cardine della riforma. Ha sostenuto che numerose democrazie europee adottano modelli analoghi e che le obiezioni sul rischio di un maggiore controllo politico sono infondate. Ha definito tale accusa «fantascienza» e ha ribadito che la riforma intende liberare i magistrati dai condizionamenti, non sostituire un controllo con un altro. Le tendenze emergenti mostrano una crescente attenzione comparata alle garanzie procedurali e alla trasparenza nelle nomine, secondo la testimonianza della premier.

Le critiche e la risposta della premier

Nel video la premier ha replicato alle critiche dell’opposizione, sostenendo che alcune forze politiche si oppongono alla riforma per impedire la perdita di strumenti di strumentalizzazione della magistratura in assenza di consensi elettorali. Ha affermato che la riforma rompe «meccanismi» che, a suo avviso, hanno permesso in passato un uso politico della giustizia. Secondo la premier, l’intervento mira a ristabilire equilibri istituzionali e a ridurre spazi di interferenza.

Il richiamo al voto consapevole

Riprendendo il filo sul riequilibrio istituzionale, la presidente ha rivolto un appello al voto responsabile. Ha invitato gli elettori a non farsi guidare da semplificazioni, «tonalità apocalittiche» o da informazioni distorte circolate nel dibattito pubblico. Ha esortato invece a concentrarsi sui contenuti della riforma e sulla possibilità di una giustizia più moderna e autonoma. Secondo la presidente, il giudizio finale spetta ai cittadini alle urne.

Implicazioni politiche e calendario

La presidente ha precisato che chi intende esprimere un giudizio politico sul governo potrà farlo alle prossime elezioni. Ha altresì sottolineato che il referendum non deve essere trasformato in uno strumento per decidere la durata dell’esecutivo. L’obiettivo dichiarato resta il completamento della legislatura e la valutazione dell’operato amministrativo da parte degli elettori. Le tendenze emergenti mostrano un dibattito polarizzato tra questioni di merito e considerazioni politiche; il voto popolare rimane l’ultima istanza per valutare la riforma.

La presidente ha ribadito la rilevanza del voto come strumento per intervenire sul sistema giudiziario. Ha avvertito che perdere questa opportunità potrebbe ridurre le chance di modernizzare un settore che continua a presentare inefficienze, a prescindere dalla maggioranza di governo. Ha inoltre invitato a valutare le proposte sulla base dei contenuti e non delle strumentalizzazioni. Il richiamo completa il filo del discorso sul voto responsabile avviato nei paragrafi precedenti.