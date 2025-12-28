Referendum: Serracchiani, 'no accelerazioni dopo raccolta firme cittadini'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Quindici cittadini hanno lanciato una raccolta firme on line di cui tutti dobbiamo tener conto, soprattutto il Governo”. Lo sottolinea Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, ricordando che, “come ha detto la segre...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Quindici cittadini hanno lanciato una raccolta firme on line di cui tutti dobbiamo tener conto, soprattutto il Governo”. Lo sottolinea Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, ricordando che, “come ha detto la segretaria Elly Schlein, la riforma Nordio non aiuterà i cittadini ad avere una giustizia più efficiente ed equa, ma è il tentativo della destra di indebolire l’indipendenza della magistratura e porsi al di sopra della legge.

Qualsiasi ulteriore forzatura e accelerazione del Governo -conclude Serracchiani- rischierebbe di bypassare il diritto dei cittadini a esprimersi e di forzare strumenti istituzionali per obiettivi politici”.